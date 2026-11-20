Киев встал в пробках — автомобилисты пытаются попасть с правого берега на левый
В Киеве возникли масштабные автомобильные пробки в направлении левого берега Днепра. Об этом сообщает издание «Старна.ua».
Киев встал в пробках — автомобилисты пытаются попасть с правого берега на левый& Видео © Telegram / Политика страны
Серьёзные заторы наблюдаются на маршрутах, соединяющих правобережную и левобережную части украинской столицы. Ситуацию осложняют ограничения движения по мостам через Днепр.
По информации местных Telegram-каналов, из шести столичных переправ только три работают в полноценном режиме. Остальные остаются частично недоступными для автомобилистов.
Из-за этого водителям приходится учитывать ограничения при выборе маршрута между берегами. О сроках полного восстановления движения в сообщении не говорится.
Ранее Life.ru рассказывал, как жители Киева начали пересекать Днепр пешком из-за транспортных проблем на Северном мосту. Тогда ограничения затронули не только личные автомобили, но и общественный транспорт, а на подъездах к переправе скопились автобусы и машины экстренных служб.
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