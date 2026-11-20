В Киеве возникли масштабные автомобильные пробки в направлении левого берега Днепра. Об этом сообщает издание «Старна.ua».

Киев встал в пробках — автомобилисты пытаются попасть с правого берега на левый& Видео © Telegram / Политика страны

Серьёзные заторы наблюдаются на маршрутах, соединяющих правобережную и левобережную части украинской столицы. Ситуацию осложняют ограничения движения по мостам через Днепр.

По информации местных Telegram-каналов, из шести столичных переправ только три работают в полноценном режиме. Остальные остаются частично недоступными для автомобилистов.

Из-за этого водителям приходится учитывать ограничения при выборе маршрута между берегами. О сроках полного восстановления движения в сообщении не говорится.