От ракетных заводов до мостов: Минобороны раскрыло цели ночного удара по Украине
Минобороны РФ перечислило цели массированного удара по Украине 20 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ракетные предприятия, заводы беспилотников, транспортные мосты и энергетические объекты на Украине стали целями массированного российского удара в ночь на 20 ноября. Как сообщило Минобороны РФ, атака проводилась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.
В Броварах, по данным ведомства, поражён завод порошковой металлургии, выпускавший компоненты твёрдого топлива для ракет FP-9. Ещё одной целью стало предприятие «Файер Поинт» в Петровском, где собирали и готовили к применению крылатые ракеты FP-7 «Фламинго».
В Киеве удары, согласно сообщению Минобороны, пришлись по автомобильным и железнодорожным мостам, использовавшимся для перевозки вооружения и военной техники. Кроме того, ведомство заявило о поражении предприятия по сборке ударных беспилотников самолётного типа.
В список целей также вошли три электроподстанции: «Терны-Первомайская» в Днепропетровской области, ПС-110 в Черниговской области и «Западноукраинская» под Львовом.
Во Львове российские военные, по утверждению министерства, нанесли удар по авиационному ремонтному заводу ЛДАРЗ, где якобы производились ракеты и дальнобойные беспилотники. В Николаевской области ведомство сообщило о поражении склада крылатых ракет.
В Одесской области, согласно российскому сообщению, целью стал мост в Затоке, который использовался для перевозки военных грузов. Кроме того, Минобороны заявило об ударе по сухогрузу в Чёрном море, направлявшемуся в Одессу с грузом военного назначения.
Ранее Life.ru сообщал об ударах по мостам в Затоке и Маяках 11 ноября. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, тогда целями российских войск стали транспортные переправы через Днестр и Днестровский лиман, а также энергетические объекты Одесской области.