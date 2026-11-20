Ракетные предприятия, заводы беспилотников, транспортные мосты и энергетические объекты на Украине стали целями массированного российского удара в ночь на 20 ноября. Как сообщило Минобороны РФ, атака проводилась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.

В Броварах, по данным ведомства, поражён завод порошковой металлургии, выпускавший компоненты твёрдого топлива для ракет FP-9. Ещё одной целью стало предприятие «Файер Поинт» в Петровском, где собирали и готовили к применению крылатые ракеты FP-7 «Фламинго».

В Киеве удары, согласно сообщению Минобороны, пришлись по автомобильным и железнодорожным мостам, использовавшимся для перевозки вооружения и военной техники. Кроме того, ведомство заявило о поражении предприятия по сборке ударных беспилотников самолётного типа.

В список целей также вошли три электроподстанции: «Терны-Первомайская» в Днепропетровской области, ПС-110 в Черниговской области и «Западноукраинская» под Львовом.

Во Львове российские военные, по утверждению министерства, нанесли удар по авиационному ремонтному заводу ЛДАРЗ, где якобы производились ракеты и дальнобойные беспилотники. В Николаевской области ведомство сообщило о поражении склада крылатых ракет.

В Одесской области, согласно российскому сообщению, целью стал мост в Затоке, который использовался для перевозки военных грузов. Кроме того, Минобороны заявило об ударе по сухогрузу в Чёрном море, направлявшемуся в Одессу с грузом военного назначения.