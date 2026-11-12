Киев столкнулся с масштабным транспортным коллапсом из-за ограничений движения по Северному мосту через Днепр. На выезде из Троещины в сторону правого берега образовались огромные пробки, в которых застряли автомобили, автобусы и даже машины экстренных служб. Некоторые горожане предпочли не дожидаться транспорта и отправились через переправу пешком. О ситуации сообщил украинский телеканал ТСН.

Транспортный коллапс в Киеве: Северный мост заблокирован пробками, люди идут пешком. Видео © Х / GudadzeLevan

Особенно тяжёлая обстановка сложилась на подъездах к Северному мосту. После повреждения переправы власти разрешили движение с левого берега на правый лишь по одной полосе, предназначенной исключительно для пассажирского транспорта. Однако многочисленные автомобилисты продолжили пытаться попасть на мост, создавая дополнительные заторы.

Полиции пришлось разворачивать водителей и перенаправлять транспорт на Подольско-Воскресенский мостовой переход. В результате нагрузка на соседнюю переправу резко выросла. По словам очевидцев, машины практически перестали двигаться, а проезд оказался затруднён даже для скорой помощи и полиции.

Не лучше ситуация и с общественным транспортом. На остановках Троещины скапливались десятки пассажиров, которым необходимо добраться на правый берег. Как рассказали журналисты «Общественного», некоторым горожанам приходилось пропускать по несколько переполненных автобусов, прежде чем удавалось попасть в салон.

Одна из местных жительниц пожаловалась, что привычная дорога продолжительностью около 50 минут теперь занимает до трёх часов. Другие пассажиры сообщали о поездках длительностью полтора часа и более. Чтобы не проводить всё это время в пробках, часть людей решила самостоятельно переходить Днепр.

Ограничения на Северном мосту городские власти ввели после повреждения его инфраструктуры в результате удара 7 ноября. С правого берега на левый движение частично восстановили по двум полосам для автобусов и легковых автомобилей. В обратном направлении сохранили более строгие ограничения.

Дополнительные пробки возникли на мосту Патона и подъездах к Подольскому мостовому переходу. Таким образом, проблемы с одной переправой затронули значительную часть транспортной сети украинской столицы.

Ранее Life.ru рассказывал о транспортном коллапсе в Киеве после повреждения Южного моста 27 октября. Тогда городские власти ограничили автомобильное движение, а на зелёной линии метрополитена остановили поезда между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». На остановках собрались сотни пассажиров, пытавшихся добраться с одного берега Днепра на другой. Из-за нехватки автобусов и перегруженных альтернативных маршрутов движение в отдельных районах практически остановилось.