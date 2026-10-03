Движение в центре и на западе Москвы ограничат из-за полумарафона «Моя столица»

В центре и на западе Москвы 3 и 4 октября ограничат движение из-за полумарафона «Моя столица». Временные перекрытия и запрет парковки подтверждены в официальном календаре Дептранса Москвы.

Часть ограничений действует заранее. Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, включая парковочный карман у перекрёстка, закрыта с 30 сентября до 22:00 4 октября. В субботу, 3 октября, с 08:00 до 15:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от проспекта Вернадского до дома № 2, а участок от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского останется закрытым до 16:00.

Основные перекрытия придутся на воскресенье. С 08:00 до 12:00 закроют Бережковскую набережную от Воробьёвского шоссе до Бородинского моста в сторону центра и боковой проезд самого моста. До 16:00 движение ограничат на боковом проезде проспекта Вернадского от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а до 17:00 — на улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта и на Мичуринском проспекте от дома № 6 до пересечения с улицей Косыгина.

С 09:00 до 11:30 автомобили не смогут проехать по Воробьёвскому шоссе между улицей Косыгина и Бережковской набережной. С 09:30 до 12:00 перекроют Бородинский мост в сторону центра и съезд с него на Ростовскую набережную.

До 12:30 закроют Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные, а также участок Лужнецкой набережной и улицу Лужники. Ещё один отрезок Лужнецкой набережной будет недоступен с 09:30 до 13:30.

Самое продолжительное воскресное ограничение затронет проспект Вернадского и мост Лужники: проезд от Университетского проспекта до улицы Хамовнический Вал в сторону центра закроют с 09:30 до 16:30. На всех участках, попавших под ограничения, парковка запрещена с 00:01 3 октября до окончания мероприятия.

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