Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новопавловске Ставропольского края. Трагедия произошла вечером 28 ноября, сообщила прокуратура региона.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту происшествия. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины и троих детей при пожаре в Салехарде. Возгорание произошло ночью 27 ноября в частном доме, огонь охватил кровлю здания. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.