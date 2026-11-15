Прокуратура Камчатского края начала проверку после двух случаев травмирования детей в селе Каменском Пенжинского района. В один день пострадали 12-летняя девочка и 10-летний ребёнок. В обоих случаях несовершеннолетние гуляли без присмотра родителей, сообщили в надзорном ведомстве.

Первый инцидент произошёл во время катания на тюбинге. Двенадцатилетняя девочка спускалась с опасного пригорка, но во время движения столкнулась с металлическим предметом. В результате происшествия ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму.

В тот же день ещё один случай произошёл на детской площадке. Десятилетний ребёнок упал с качелей и также получил травму головы.

Прокуратура намерена выяснить обстоятельства обоих происшествий и проверить, насколько эффективно в районе работают органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Отдельное внимание надзорное ведомство уделит вопросам безопасности детей во время прогулок и ответственности взрослых за присмотр за несовершеннолетними.

Ранее десятилетняя девочка погибла в посёлке Весёлом Иркутской области, съехав на ватрушке со стихийной горки прямо на дорогу. На неё и 12-летнего мальчика наехал грузовик ГАЗ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия и безопасности места, где катались дети.