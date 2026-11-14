В Ярославской области 17-летний подросток погиб, ещё три человека получили травмы после того, как Toyota Camry съехала с дороги в кювет. За рулём автомобиля находился молодой человек 2008 года рождения. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Смертельная авария произошла вечером 13 ноября, около 21:00, в Некрасовском районе. Иномарка двигалась по автодороге Некрасовское — Новодашково — Чёрная Заводь. На 15-м километре трассы водитель, по предварительной версии Госавтоинспекции, не справился с управлением, после чего машина оказалась в кювете.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Camry — несовершеннолетний 2009 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Ещё трёх пассажиров госпитализировали с травмами. Среди пострадавших есть ещё один подросток 2009 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины, по которым молодой водитель потерял управление, пока выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельной аварии в Пензенской области, где за рулём легковушки находился 15-летний подросток. ДТП произошло на 762-м километре трассы М-5 «Урал». Автомобиль «Лада Приора» столкнулся с грузовиком Dongfeng. От удара погибли юный водитель и его пассажирка 2008 года рождения. Правоохранители начали выяснять, при каких обстоятельствах несовершеннолетний оказался за рулём.

Кроме того, 8 ноября Life.ru сообщал о гибели десятилетнего мальчика во время поездки на квадроцикле в Ленинградской области. Ребёнок управлял техникой в деревне Малое Замостье Гатчинского района, потерял контроль и врезался в опору линии электропередачи. Его 11-летний пассажир получил переломы ног и травму головы. По предварительной информации, оба школьника катались без защитных шлемов.