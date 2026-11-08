Пять молодых людей, предварительно, погибли после падения автомобиля «Нива» в реку Цивиль в Чувашии. Машина сорвалась с обрыва и ушла под воду. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В автомобиле находилась компания из трёх парней и двух девушек. Вечером 6 ноября они отправились кататься в окрестностях Новочебоксарска, после чего перестали выходить на связь.

Последний раз молодые люди разговаривали с близкими около 22:00. Когда связаться с ними больше не удалось, знакомые проверили данные геолокации. Последнее местоположение компании оказалось рядом с рекой.

По предварительной версии, водитель «Нивы» мог не справиться с управлением, после чего внедорожник съехал с обрыва в воду. Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.

По информации SHOT, на месте работают спасатели, задействованы две единицы техники.