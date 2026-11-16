Четыре пассажира Mercedes пострадали при столкновении с грузовиком Volvo в Михайловском районе Волгоградской области. Среди них — подросток 17 лет и ребёнок 10 лет, сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП. Фото © Max / МЧС Волгоградской области

ДТП. Фото © Max / МЧС Волгоградской области

Авария произошла в понедельник около 07:15 на 752-м километре трассы Р-22 «Каспий». Mercedes двигался со стороны Волгограда. По предварительным данным полиции, 43-летний водитель легкового автомобиля не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным грузовиком Volvo с полуприцепом, которым управлял 32-летний мужчина.

Все четверо пострадавших находились в Mercedes и получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Целина Ростовской области машина скорой помощи с включёнными спецсигналами столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибла находившаяся в скорой фельдшер, оба водителя госпитализированы.