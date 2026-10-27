Двое иностранцев устроили дебош и приставали к прохожим на Красной площади
Обложка © Life.ru
Двое мужчин устроили ночной скандал на Красной площади в Москве и в итоге оказались перед судом. За вызывающее поведение и нарушение общественного порядка обоих оштрафовали на 2500 рублей. Подробности происшествия выяснил сайт MK.Ru.
Инцидент произошёл около полуночи 26 октября. Иностранцы в возрасте 49 и 50 лет начали приставать к прохожим, громко ругаться и мешать окружающим.
На поведение мужчин обратили внимание сотрудники полиции. Однако попытка пресечь беспорядок лишь усилила конфликт. Нарушители отказались показывать документы и стали агрессивно реагировать на требования правоохранителей.
Позднее выяснилась любопытная подробность: один из задержанных буквально накануне отметил 50-летний юбилей. По предположению издания, мужчина мог перебрать с алкоголем во время празднования дня рождения.
Впрочем, праздничное настроение не избавило приятелей от ответственности. Тверской районный суд Москвы признал обоих виновными в мелком хулиганстве и назначил денежные взыскания.
Ранее Life.ru сообщал о пьяном дебоше россиянина на Сицилии, закончившемся нападением на полицейских. 24-летний мужчина сошёл с яхты и устроил скандал на набережной. Прибывшим карабинерам и медикам он оказал сопротивление. Успокоить нарушителя удалось лишь после приезда подкрепления. Теперь ему грозит ответственность за нападение на сотрудников правоохранительных органов.