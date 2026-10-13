Заблевал салон и приставал к девушкам: Пьяный россиянин устроил адский рейс из Дубая

Пьяный россиянин превратил перелёт из Дубая в Краснодар в настоящее испытание для пассажиров, приставая к девушкам и испачкав салон самолёта рвотой. Подробностями происшествия поделилась очевидица в личном блоге, рассказав о событиях на рейсе A43088 авиакомпании «Азимут».

Пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Дубая в Краснодар. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vysotskaya.dii

Неприятности начались ещё до взлёта, когда отправление задержали на два часа. Уже в воздухе мужчина в синей кепке принялся настойчиво знакомиться с одной из попутчиц. Получив отказ, он пересел к другой девушке, которую вскоре довёл до крика. В итоге бортпроводникам пришлось найти ей новое место.

Примерно через полчаса состояние дебошира резко ухудшилось. Его начало непрерывно рвать, а временами он едва не терял сознание. Члены экипажа вместе с другими пассажирами пытались помочь мужчине прийти в себя.

Вскоре ситуация осложнилась ещё и изменением маршрута. Командир воздушного судна объявил о закрытии неба над Тегераном, из-за чего лайнеру пришлось возвращаться в Дубай. После приземления нарушителя забрали медики и полицейские, поскольку самостоятельно передвигаться он уже не мог.

Остальных путешественников обеспечили питанием и разместили в гостинице. Однако спокойно отдохнуть им не удалось: ночью людей разбудили и вновь отправили на посадку в тот же самолёт. Там их ждал неожиданный сюрприз.

На повторный рейс явился и недавний дебошир, которого привезли в инвалидном кресле. К этому моменту мужчина заметно протрезвел. Оставшуюся часть пути до Краснодара он провёл тихо и больше никому не мешал.

Ранее Life.ru сообщал о другом пьяном пассажире рейса из Дубая, который напал на бортпроводников по пути в Санкт-Петербург. Он нанёс удары по лицу и в область живота. После приземления мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту. Следователь возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершённом на транспорте. Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.