Пьяный пассажир покусал бортпроводника и попутчика на рейсе Лондон — Стамбул

Пассажир в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на рейсе Лондон — Стамбул и покусал попутчика и члена экипажа. После приземления его задержала полиция.

Как сообщили в турецкой авиакомпании AJet, экипаж вмешался после того, как мужчина начал мешать пассажирке, сидевшей рядом с ним. Требования сотрудников прекратить нарушение порядка он проигнорировал.

«Нетрезвый пассажир укусил попутчика и члена экипажа», — говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РИА «Новости».

После посадки самолёта в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле мужчину задержали сотрудники полиции. Пострадавшие обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Авиакомпания также внесла дебошира в пожизненный чёрный список. Другие подробности произошедшего перевозчик не сообщил.

Ранее Life.ru писал, что на борту самолёта American Airlines произошёл инцидент: один из пассажиров устроил драку и выкрикивал расистские лозунги. В результате его пришлось привязать к креслу с помощью скотча. Экипажу пришлось совершить внеплановую посадку в аэропорту Балтимор-Вашингтон, штат Мэриленд.