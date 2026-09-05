Пассажира American Airlines замотали скотчем после драки на борту

Пассажира American Airlines привязали к креслу скотчем после драки на борту. Мужчина также выкрикивал расистские оскорбления. Из-за его поведения экипажу пришлось внепланово посадить самолёт в аэропорту Балтимор-Вашингтон в Мэриленде, сообщает TMZ.

Инцидент произошёл во время рейса из Техаса в Нью-Джерси. По словам очевидцев, мужчина выглядел пьяным, кричал об Иисусе и дороге в ад. Когда к нему подошла чернокожая стюардесса, пассажир оскорбил её и продолжил ругаться.

Пассажира самолёта в США примотали скотчем. Видео © X / Complex

Затем мужчина ударил сидевшего рядом пассажира и разбил его ноутбук. Он также толкнул женщину, которая попыталась вмешаться.

Экипаж передал трём пассажирам скотч и стяжки. Они помогли удержать дебошира в кресле до посадки. СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, что мужчина получил ссадины и кровоподтёки. После приземления в Мэриленде полицейские встретили самолёт у трапа и задержали мужчину.

Ранее экипаж Emirates связал пассажира после того, как тот начал агрессивно вести себя во время рейса в Сидней. Мужчина стал проявлять неадекватное поведение примерно за шесть часов до посадки самолёта в австралийском аэропорту.