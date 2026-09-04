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Опубликовано 3 сентября, 21:13

Пассажира самолёта Emirates связали после агрессивного поведения на борту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

На борту самолёта Emirates экипаж связал пассажира после того, как тот начал вести себя агрессивно во время полёта в Сидней. О случившемся сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл 3 сентября. По словам очевидцев, мужчина начал проявлять неадекватное поведение примерно за шесть часов до посадки лайнера в австралийском аэропорту.

После того как ситуация обострилась, бортпроводники приняли решение зафиксировать пассажира в кресле. Причины его поведения не раскрываются.

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Ранее Life.ru писал о трагическом крушении воздушного судна в Чехии. Сверхлёгкий самолёт разбился вскоре после взлёта с аэродрома Вшень. После отрыва от полосы воздушное судно начало выполнять правый разворот, а затем рухнуло в поле за дорогой неподалёку от аэродрома. В кабине находился пилот. От полученных травм он скончался на месте.

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Виталий Приходько
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