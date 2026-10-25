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Опубликовано 25 октября, 18:29

Россиянин сошёл с яхты и напал на карабинеров на Сицилии

Обложка © Carabinieri Catania

Обложка © Carabinieri Catania

На Сицилии 24-летний россиянин устроил пьяный дебош после прогулки на яхте и напал на приехавших ему на помощь карабинеров и медиков. Успокоить молодого человека удалось только после прибытия подкрепления. Теперь ему предстоит ответить за сопротивление правоохранителям и причинение им травм, пишет итальянское издание Etna News 24.

Инцидент произошёл на набережной Сант-Анна в коммуне Маскали. Россиянин сошёл с семейной яхты, пришвартованной в местном порту, и отправился гулять. По дороге он приставал к прохожим и выходил на проезжую часть, мешая движению автомобилей. Когда прибыли карабинеры, лицо туриста уже было опухшим и покрытым синяками.

Правоохранители вызвали скорую помощь, однако молодой человек отказался от осмотра и начал агрессивно сопротивляться. При попытке уложить его на носилки он вырывался и мешал медикам. Справиться с дебоширом удалось только при поддержке дополнительной медицинской бригады.

Россиянина доставили в больницу города Джарре, но и там он продолжил буянить. Сотрудникам охраны и карабинерам пришлось вмешаться повторно. В отношении туриста направили материалы в судебные органы по фактам сопротивления представителям власти и причинения им телесных повреждений.

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Ранее Life.ru сообщал, что российский турист устроил пьяный дебош на Северном Кипре и напал на полицейских. Предприниматель из Петербурга отказался проходить освидетельствование на алкоголь и оказал сопротивление при задержании. Во время драки он пытался душить одного из правоохранителей и сломал ему палец. Мужчину арестовали, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

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Николь Вербер
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