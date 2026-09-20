Волонтёры ищут родных россиянина, устроившего дебош на Пхукете

Волонтёры в Таиланде разыскивают родственников 20-летнего москвича Олега Власова, который после дебоша в отеле на Coconut Island оказался в больнице. По словам волонтёров, мужчина в полицейском изоляторе отдирал кафель и ел цементную крошку.

Россиянин попал в больницу. Фото © Telegram / Паттайя от А до Я

По данным волонтёров, всё началось в гостиничном номере. Россиянин отдыхал там со своей девушкой, однако внезапно начал ломать мебель и разбивать стёкла. Отмечается, что мужчина мог употребить наркотики. Спутница успела уйти из номера, после чего мужчину задержала полиция Муанг. В изоляторе его состояние, как утверждается, не улучшилось. Приглашённая русскоязычная специалистка рассказала, что задержанный откликался лишь на имя Саша.

Мужчина отдирал ногтями кафельную плитку и вырывал провода.Затем он начал откалывать от стены цемент и есть его. После этого у россиянина началась сильная рвота. Переводчица настояла на госпитализации, и полицейские вызвали скорую. Мужчину доставили в госпиталь Вачира. Теперь волонтёры пытаются найти родственников россиянина. Они указывают, что для его возвращения в Россию необходимо урегулировать последствия инцидента: компенсировать ущерб отелю и полицейскому участку, а также оплатить медицинские расходы.

Ранее на таиландском острове Пханган туристическая полиция помогла 9-летнему мальчику из России вернуться к семье. Ребёнка обнаружили ранним утром 19 сентября примерно в пяти километрах от дома. Он плакал и был сильно напуган, поэтому мужчина позвонил на горячую линию туристической полиции 1155, после чего ребёнка доставили в отделение. Полицейские изучили камеры наблюдения и проверили данные через систему туристической полиции. Так им удалось установить личность матери, россиянки Алисы, найти её контакты и сообщить, что сын находится в безопасности.