Ел бетон и срывал плитку ногтями: Россиянина госпитализировали после дебоша на Пхукете

Двадцатилетнего россиянина госпитализировали на Пхукете после дебоша в отеле и полицейском участке. Необычное поведение молодого человека могло быть связано с употреблением запрещённых веществ.

Россиянина госпитализировали после дебоша в отеле и полиции на Пхукете. Фото © Telegram / Baza

Инцидент произошёл на Кокосовом острове. Москвич Олег В. разгромил номер гостиницы, где остановился вместе с подругой. Девушка испугалась его поведения и ушла, а россиянина задержала полиция.

В участке состояние молодого человека ухудшилось. Он перестал откликаться на имя и узнавать окружающих, срывал ногтями плитку, рвал провода, а затем начал есть куски бетона.

Полицейские вызвали скорую помощь, после чего россиянина доставили в госпиталь Вачира на Пхукете.

Сейчас волонтёры разыскивают его родственников. По информации «Базы», необходимо оплатить лечение и нанесённый отелю и изолятору ущерб. Без урегулирования этих вопросов россиянину может грозить тюрьма и запрет на выезд из Таиланда.

Обратный билет в Россию у молодого человека, по данным источника, приобретён на 30 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года власти Таиланда депортировали 70 граждан России. Посол РФ Евгений Томихин призывал россиян соблюдать местное законодательство и заранее знакомиться с действующими в королевстве правилами.