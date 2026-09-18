Россияне отказываются от поездок в Таиланд из-за подъёма заболеваемости ковидом

Россияне начали отказываться от поездок в Таиланд на фоне роста заболеваемости ковидом и рассказов отдыхающих, которые заболевали целыми компаниями. Об этом сообщает SHOT.

Жительница Владивостока Валерия рассказала каналу, что приехала в Таиланд с друзьями в начале осени. Через несколько дней у всей компании одновременно появились высокая температура, ломота и боль в горле. ПЦР-тест сдали трое, однако коронавирус подтвердился только у одного из них.

Большинство друзей быстро пошли на поправку, а самой девушке, по её словам, пришлось досрочно вернуться в Россию и продолжить лечение дома.

С похожей ситуацией столкнулась 48-летняя Дина из Воронежа. На восьмой день семейного отпуска все её близкие почувствовали симптомы, похожие на ковид. Пока туристы искали лекарства, они встретили ещё около десяти отдыхающих с такими же жалобами.

Другие собеседники телеграм-канала утверждают, что местные врачи предлагают заболевшим сдавать тесты на ковид, ссылаясь на рост числа случаев. На этом фоне некоторые россияне, планировавшие ближайшие поездки, решили отказаться от отдыха в королевстве.

Напомним, в Таиланде уже выявлено около 140 тысяч случаев ковида, в том числе порядка 65 тысяч — за последний месяц. Вирус не обходит стороной наших соотечественников, десятки из них сдали положительный ПЦР-тест.