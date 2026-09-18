Почти 140 тысяч случаев ковида выявили в Таиланде, среди них — десятки россиян

Почти 140 тысяч случаев COVID-19 выявили в Таиланде с начала 2026 года, причём около 65 тысяч заражений пришлись только на последний месяц. По данным местного Департамента по контролю заболеваний, к 15 сентября зарегистрировано 26 летальных исходов.

С 9 августа по 8 сентября в королевстве подтвердили 64 937 случаев коронавируса. За последние четыре недели число заболевших росло в среднем примерно на 15 тысяч человек в неделю. Самая высокая заболеваемость фиксировалась в Чонбури, Бангкоке и на Пхукете, пишет Mash.

Среди заболевших есть и россияне, например — 53-летний турист Александр из Хабаровска, который тяжело заболел во время отдыха в Паттайе и впал в кому. Родственники сообщали, что в тайском госпитале ему диагностировали бактериальную пневмонию, а за возможные реанимационные мероприятия у семьи просили около миллиона рублей.

Позже мужчине разрешили вернуться в Россию. После прилёта его доставили в инфекционное отделение в Хабаровске, где российские врачи диагностировали COVID-19. Утверждение родственников о качестве лечения в Таиланде независимо не подтверждено.

При этом тайские медики подчёркивают, что нынешние показатели остаются ниже уровней двух-трёх предыдущих лет. Из 26 умерших пациентов 21 относился к группе повышенного риска — это пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее Ассоциация туроператоров России опровергла данные о массовых жалобах наших соотечественников на Пхукете на симптомы ковида. По данным организации, страховые компании не фиксируют всплеска обращений за медицинской помощью.