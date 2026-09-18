От Танзании до Ирака: Названо число стран, куда можно улететь из России прямым рейсом

Россия расширила географию международных полётов до 37 государств. За последнее время появились новые направления в Африке и на Ближнем Востоке, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин президенту Владимиру Путину.

В частности, прямое авиасообщение открыли с Танзанией, а в Египте российские перевозчики получили ещё два направления — аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Кроме того, возобновились рейсы в Сирию и Ирак.

«Расширяем географию полётов. Прямые рейсы выполняются в 37 стран. Открыто сообщение с Танзанией и рядом авиагаваней в Египте. Возобновлены рейсы в Сирию и Ирак», — доложил Никитин.

Прямые перелёты между Россией и Танзанией стартовали в начале июля 2026 года. Тогда же после перерыва восстановилось авиасообщение с Сейшельскими островами. В августе международная маршрутная сеть продолжила расширяться: помимо Сирии и Ирака, прямые рейсы вернулись в Алжир.

Сейчас без пересадок из России можно добраться, в частности, до Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, КНДР, Сербии, Турции, ОАЭ, Катара, Ирана, Египта, Марокко и ряда государств СНГ.

Работа по расширению географии полётов продолжается. Ранее Никитин сообщал, что Россия ведёт активные переговоры с дружественными странами об открытии новых маршрутов. Среди перспективных направлений называлась Малайзия, авиасообщение с которой планировалось запустить в 2026 году.