В Таиланде полиция нашла удравшего из дома девятилетнего россиянина

На таиландском острове Пханган туристическая полиция помогла 9-летнему мальчику из России вернуться к семье. Ребёнка обнаружили ранним утром 19 сентября примерно в пяти километрах от дома, сообщает Thai Post.

Мальчика нашли около 04:15 по местному времени. Он плакал и был сильно напуган, поэтому мужчина позвонил на горячую линию туристической полиции 1155, после чего ребёнка доставили в отделение.

Россиянин не говорил по-английски, поэтому правоохранители привлекли переводчика. Мальчик по имени Яромир рассказал, что проснулся около четырёх утра, не увидел дома маму, вышел на улицу и попытался найти её, но заблудился.

Полицейские изучили камеры наблюдения и проверили данные через систему туристической полиции. Так им удалось установить личность матери, россиянки Алисы, найти её контакты и сообщить, что сын находится в безопасности.

Женщина объяснила, что уложила ребёнка спать, а затем отправилась к близкой подруге, которая на следующий день должна была улететь в Россию. Мать извинилась за произошедшее, поблагодарила полицейских и мужчину, нашедшего Яромира, а также пообещала больше не оставлять сына одного. После этого правоохранители отвезли семью домой.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае в Таиланде, когда туристическая полиция помогла семье погибшей на Пхукете россиянки передать её годовалого сына дедушке. Правоохранители подключили иммиграционную службу и помогли родственникам оформить необходимые процедуры. Ещё одна тревожная история произошла на Пхукете, где россиянка вместе с семилетней дочерью перестала выходить на связь после экскурсии. В Таиланде также регулярно фиксируются случаи исчезновения российских туристов, после которых к поискам подключаются полиция, дипломаты и местные волонтёры.