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Опубликовано 15 октября, 12:36

Двое из трёх пострадавших при взрыве на заводе Intel в Израиле умерли в больнице

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /כבאות והצלה לישראל Israel Fire &amp; Rescue Authority

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /כבאות והצלה לישראל Israel Fire & Rescue Authority

Двое из трёх сотрудников завода Intel в израильском городе Кирьят-Гат скончались после взрыва на предприятии. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на больницу «Сорока».

Второй жертвой стал 49-летний мужчина, умерший 15 октября от тяжёлых травм, полученных накануне. Врачи пытались спасти его жизнь, однако реанимационные мероприятия не помогли. Ещё вечером 14 октября в больнице скончался специалист по газовому оборудованию.

Третий пострадавший, молодой человек в возрасте около 20 лет, остаётся в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжёлое. Пациент находится под действием седативных препаратов и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По версии полиции, взрыв произошёл во время разгрузки грузовиков с газом. После отсоединения одной машины и подключения следующей на предприятии произошёл технический сбой. В результате вспыхнул пожар, сопровождавшийся утечкой токсичного трифторида азота.

Позднее спасатели ликвидировали возгорание и исключили угрозу для жителей близлежащих районов. В Intel выразили соболезнования семьям погибших и заявили о полном сотрудничестве со следствием. Причины аварии продолжают устанавливать.

На заводе Motor Oil в Греции произошёл взрыв, серьёзно ранены два человека
На заводе Motor Oil в Греции произошёл взрыв, серьёзно ранены два человека

Ранее Life.ru публиковал первые кадры и подробности взрыва на заводе Intel. На место происшествия направили пожарных и специальные подразделения по работе с опасными веществами. Муниципальные власти призвали горожан не приближаться к территории предприятия, пока там работают экстренные службы.

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Николь Вербер
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