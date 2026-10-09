На заводе Motor Oil в Греции произошёл взрыв, серьёзно ранены два человека

На нефтеперерабатывающем заводе Motor Oil в греческом городе Агии-Теодори произошёл взрыв, в результате которого серьёзно пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

ЧП произошло 9 октября около 11:00 по местному времени во время профилактического обслуживания оборудования. Пострадавшим оказали первую помощь и доставили их в больницу города Коринф.

По информации Greek City Times, ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Оба работали в подрядной организации, занимавшейся техническим обслуживанием завода. Их состояние оценивается как тяжёлое, пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Также сообщается, что взрыв не привёл к возгоранию, поэтому пожарных на предприятие не вызывали. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В компании Motor Oil заявили, что после инцидента были задействованы предусмотренные протоколы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Причины взрыва пока устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал о мощном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL. В результате происшествия погиб один человек, несколько сотрудников получили тяжёлые травмы. После взрыва на предприятии начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Авария произошла во время перезапуска завода, её причины выяснялись.