Вильнюс завалило мусором после пожара на ключевом сортировочном заводе

Вильнюс уже больше года разгребает последствия одного пожара, который обнажил проблемы всей системы обращения с отходами литовской столицы. На площадках скопились десятки тысяч тонн мусора, жители жаловались на зловоние, а власти дошли до обсуждения чрезвычайной ситуации государственного уровня. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Всё началось 27 апреля 2025 года, когда пожар серьёзно повредил завод механико-биологической обработки отходов, которым управляла Energesman. Предприятие было одним из ключевых звеньев системы: сюда поступали смешанные коммунальные отходы из Вильнюса и ещё семи муниципалитетов региона. Полностью восстановить мощности после ЧП так и не удалось.

Energesman должна была вернуть завод к нормальной работе за свой счёт, однако этого не произошло. К лету 2026-го ситуация стала критической: на территории предприятия накопилось не менее 20 тысяч тонн отходов, а после перехода объекта под контроль Вильнюсского окружного центра по обращению с отходами (VAATC) его руководитель Мариус Швайкаускас допускал, что реальный объём мог доходить до 40 тысяч тонн. Ущерб центр оценивал примерно в €18 млн.

Проблема быстро вышла за ворота предприятия. Часть смешанного мусора начали направлять на площадку на улице Прамонес в Новой Вильне. Жители жаловались на неприятный запах, а природоохранное ведомство начало проверки воздуха и воды в Вильняле. Итоговые исследования не выявили превышения предельных значений загрязняющих веществ в воздухе или загрязнения реки, хотя сами жалобы на запах власти подтверждали.

Кризис перерос и в конфликт с оператором. 10 июля VAATC решил расторгнуть договор с Energesman из-за проблем в работе оборудования, растущего объёма отходов и претензий к соблюдению экологических и противопожарных требований. Компания пыталась оспорить решение, однако в августе суд отказался приостанавливать расторжение договора, сославшись в том числе на общественный интерес в условиях чрезвычайной ситуации.

Позже выяснилось, что проблемы не стали неожиданностью и для самого Вильнюса. Расследование LRT показало: муниципалитет ещё весной знал о сложном финансовом положении Energesman и риске дальнейшего накопления отходов. Тем не менее власти рассчитывали, что оператор самостоятельно восстановит повреждённый пожаром завод. В мае компания вдобавок выиграла контракт на его модернизацию стоимостью €14 млн. После разрыва отношений расходы на восстановление объекта могут лечь уже на бюджет региона.

Масштаб проблем заставил власти объявить чрезвычайную ситуацию на региональном уровне. Природоохранные органы отдельно предупреждали о рисках из-за накопившегося мусора, а пожарные организовали дополнительное дежурство возле предприятия. При этом сам регион ежедневно собирает примерно 500–600 тонн смешанных коммунальных отходов, поэтому длительная потеря основных мощностей быстро создала нагрузку на всю систему.

К сентябрю положение начало понемногу меняться. VAATC сообщил, что удалось освободить около 35% территории завода. Центр собирался подключить дополнительную сортировочную линию мощностью до 500 тонн в сутки, а уже в октябре начать восстановление пострадавшей при пожаре части предприятия.

Однако быстро закончить историю не получится. Депутат литовского Сейма Симонас Гентвилас оценивал дополнительные расходы на обращение с отходами примерно в €14,4 млн ежегодно и утверждал, что последствия кризиса могут ощущаться как минимум до осени 2028 года.

Пока Вильнюс разбирается с коммунальным кризисом, власти страны продолжают вкладываться в другие крупные проекты. В частности, Литва активно наращивает военную инфраструктуру: ранее Life.ru писал, что Германия формирует в республике танковую бригаду с Leopard и рассчитывает довести её до полной боеготовности к 2027 году. В мае 2026-го бундесвер также перебросил в Литву два батальона с танками Leopard и БМП Puma. А 1 октября под Каунасом официально стартовало строительство завода, где будут собирать и ремонтировать Leopard 2A8; первый собранный в Литве танк ожидается в конце 2028 года.