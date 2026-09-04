Двое мужчин погибли при атаке дрона ВСУ на дом в Брянской области

Двое мужчин погибли после сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Алейниково Стародубского района Брянской области. О трагедии сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Это большое горе...» — написал Ковальчук. Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

Незадолго до трагедии в Алейниково украинские дроны-камикадзе атаковали две гражданские машины в сёлах Алешковичи и Негино Суземского района. Получивших многочисленные ранения мужчину и женщину доставили в больницу. По данным главы региона, за минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 247 беспилотников самолётного типа.