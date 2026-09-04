Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 09:41

Двое мужчин погибли при атаке дрона ВСУ на дом в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Двое мужчин погибли после сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Алейниково Стародубского района Брянской области. О трагедии сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Это большое горе...» — написал Ковальчук. Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

Пять человек ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке
Пять человек ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке

Незадолго до трагедии в Алейниково украинские дроны-камикадзе атаковали две гражданские машины в сёлах Алешковичи и Негино Суземского района. Получивших многочисленные ранения мужчину и женщину доставили в больницу. По данным главы региона, за минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 247 беспилотников самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar