В Белгородской области двое мужчин получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на микроавтобус в посёлке Майский. Пострадавших госпитализировали, сообщил региональный оперативный штаб.

У мужчин диагностировали осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки и спины. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Микроавтобус сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.

По данным оперштаба, в результате других атак в регионе повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. В селе Борки Валуйского округа временно отсутствует электроснабжение.