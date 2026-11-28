Двое мужчин ранены при атаке дрона ВСУ на микроавтобус под Белгородом
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В Белгородской области двое мужчин получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на микроавтобус в посёлке Майский. Пострадавших госпитализировали, сообщил региональный оперативный штаб.
У мужчин диагностировали осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки и спины. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Микроавтобус сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.
По данным оперштаба, в результате других атак в регионе повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. В селе Борки Валуйского округа временно отсутствует электроснабжение.
Ранее Life.ru сообщал о двух пострадавших при атаке беспилотника в Шебекине. Мужчины получили акубаротравмы, когда дрон атаковал автомобиль «Газель». После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой.