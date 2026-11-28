Два человека получили акубаротравмы при атаках украинских FPV-дронов на Белгородскую область. Удары также повредили автомобили, жилые дома и коммерческие объекты в Шебекине, Грайворонском округе и Красной Яруге. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Шебекине беспилотник атаковал автомобиль «Газель». Двух мужчин доставили в местную центральную районную больницу, где медики диагностировали у них акубаротравмы. После оказания помощи обоих отпустили домой. Сама машина получила повреждения, кроме того, взрывной волной выбило стёкла в квартире многоквартирного дома. Ещё один автомобиль пострадал от огня после детонации второго дрона.

В селе Головчино Грайворонского округа FPV-беспилотники повредили окна коммерческого объекта и три машины. Одна из них полностью сгорела. В самом Грайвороне взрыв дрона пробил крышу частного дома.

В посёлке Красная Яруга атаки беспилотников привели к повреждению объекта инфраструктуры и кровли жилого дома.

Атаки FPV-дронов на Белгородскую область продолжаются несколько дней. Так, 27 ноября Life.ru сообщал о двух женщинах, получивших акубаротравмы при взрыве беспилотника в Шебекине. Тогда также пострадали автомобили и объект инфраструктуры.