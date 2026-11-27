Две мирные жительницы Белгородской области получили акубаротравмы при детонации украинского FPV-дрона в Шебекино. Об этом сообщил оперативный штаб региона, уточнив, что атакам подверглись четыре муниципалитета.

Обе женщины самостоятельно обратились за медицинской помощью. После осмотра и оказания необходимой помощи врачи отпустили их домой. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Кроме того, в Шебекино беспилотник взорвался на территории предприятия, повредив объект инфраструктуры. Детонация ещё одного дрона привела к повреждению грузового и легкового автомобилей.

В Грайворонском округе под удар попала машина, двигавшаяся по автодороге Масычево — Головчино. Транспортное средство получило повреждения, о пострадавших на этом участке не сообщается.

В посёлке Красная Яруга FPV-дроны повредили остекление коммерческого объекта и три автомобиля. Также выбиты окна и посечены фасады двух частных домов.

Ещё одну атаку зафиксировали в Белгородском округе. В посёлке Политотдельский после удара беспилотника повреждён кузов грузового автомобиля.