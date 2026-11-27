В Брянской области в результате новых атак украинских беспилотников погиб 51-летний мужчина, ещё один мирный житель получил ранения. О последствиях ударов сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По его данным, в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района дрон-камикадзе атаковал территорию у жилого дома. На месте погиб 51-летний мужчина. Глава региона выразил соболезнования его близким и подчеркнул, что семье окажут всю необходимую помощь.

Ещё одно происшествие произошло в Суземке. Там местный житель подорвался на взрывном устройстве, которое было сброшено с беспилотника. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, за минувшие сутки над Брянской областью силы ПВО, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», подразделения транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии уничтожили 157 беспилотников самолётного типа.

Ранее в Брянской области уже происходили трагедии из-за ударов беспилотников по мирным жителям. Так, 22 ноября в приграничном регионе дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, и мужчина погиб на месте. До этого Life.ru также сообщал о других атаках на жителей и гражданские объекты в населённых пунктах области.