Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на пикапах и микроавтобусах под Ореховом
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Российские десантники сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе города Орехова Запорожской области, уничтожив транспорт с украинскими военнослужащими ударами FPV-дронов. Операцию провели расчёты беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Во время боевых вылетов операторы беспилотников обнаружили передвижение украинской пехоты к передовым позициям. Военнослужащих перевозили на пикапах, легковых автомобилях и микроавтобусах, которые использовались для проведения ротации.
Часть транспорта противник пытался скрыть в лесопосадках и среди жилой застройки. Однако российские операторы БПЛА выявили технику и нанесли по ней удары FPV-дронами. В результате автомобили с личным составом ВСУ были уничтожены.
Ранее Life.ru рассказывал об ударах тульских десантников по маршрутам снабжения ВСУ на Ореховском направлении. По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, российские подразделения вели охоту за украинской техникой, пытавшейся доставить грузы и подкрепления к передовым позициям. Удары по логистическим маршрутам сопровождались потерями противника в живой силе и технике.