Российские десантники сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе города Орехова Запорожской области, уничтожив транспорт с украинскими военнослужащими ударами FPV-дронов. Операцию провели расчёты беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Во время боевых вылетов операторы беспилотников обнаружили передвижение украинской пехоты к передовым позициям. Военнослужащих перевозили на пикапах, легковых автомобилях и микроавтобусах, которые использовались для проведения ротации.

Часть транспорта противник пытался скрыть в лесопосадках и среди жилой застройки. Однако российские операторы БПЛА выявили технику и нанесли по ней удары FPV-дронами. В результате автомобили с личным составом ВСУ были уничтожены.