Водитель маршрутки ранен при атаке дрона ВСУ в Брянской области
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В Брянской области украинский беспилотник атаковал маршрутное такси возле села Спиридонова Буда Злынковского района. В результате удара пострадал 56-летний водитель, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
Мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу. Пассажиров в салоне маршрутки на момент атаки не было.
Ранее 28 ноября в посёлке Климово девять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на служебный автобус компании «Мираторг». Среди пострадавших — шестеро работников предприятия и трое местных жителей. Всех доставили в больницу с осколочными ранениями и назначили амбулаторное лечение.