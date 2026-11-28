ВСУ нанесли прицельный удар дроном по автобусу «Мираторга», ранены 9 человек
9 человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус «Мираторга» в Брянской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Девять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на служебный автобус компании «Мираторг» в посёлке Климово Брянской области. О последствиях удара сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Среди пострадавших — шестеро работников предприятия и трое местных жителей. Всех доставили в больницу с осколочными ранениями.
«Всем назначено амбулаторное лечение», — уточнил глава региона.
Ещё один удар беспилотника пришёлся по предприятию в Стародубе. Пострадал 34-летний мужчина, которому медики оказали необходимую помощь. Всего за минувшие сутки над Брянской областью силы ПВО и другие задействованные подразделения уничтожили 506 беспилотников самолётного типа.
Напомним, накануне в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района в результате атаки украинского дрона погиб 51-летний мужчина. Трагедия произошла возле его дома. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать им необходимую поддержку. Ещё один местный житель получил ранения в Суземке при подрыве на сброшенном с беспилотника взрывном устройстве. За сутки над регионом тогда уничтожили 157 БПЛА.