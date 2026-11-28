Девять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на служебный автобус компании «Мираторг» в посёлке Климово Брянской области. О последствиях удара сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Среди пострадавших — шестеро работников предприятия и трое местных жителей. Всех доставили в больницу с осколочными ранениями.

«Всем назначено амбулаторное лечение», — уточнил глава региона.

Ещё один удар беспилотника пришёлся по предприятию в Стародубе. Пострадал 34-летний мужчина, которому медики оказали необходимую помощь. Всего за минувшие сутки над Брянской областью силы ПВО и другие задействованные подразделения уничтожили 506 беспилотников самолётного типа.