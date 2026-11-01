Двое 21-летних пассажиров погибли в аварии на трассе «Котельниково — Песчанокопское» в Ростовской области. Находившийся за рулём 19-летний молодой человек и ещё один пассажир получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло 31 октября около 14:00 в Зимовниковском районе, на отметке 83 километра 900 метров. «Лада Приора» съехала с дороги влево и врезалась в дерево.

По предварительной версии ведомства, автомобилист выбрал скорость, которая не соответствовала погодным условиям. Окончательные причины столкновения ещё устанавливаются.

Оба погибших скончались на месте. Личность выжившего пассажира на момент сообщения не была установлена.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи. В ведомстве также сообщили, что с начала года выросло число аварий по вине водителей со стажем менее двух лет. Начинающих автомобилистов призвали учитывать свои возможности и не отвлекаться от дороги.

Ранее смертельное столкновение с деревом произошло на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщал Life.ru 25 августа, водитель BMW погиб на месте. По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, перед потерей управления мужчине стало плохо. Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.