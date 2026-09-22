Двое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Нижегородской области

Двое рабочих погибли во время работ в канализационном коллекторе в городе Бор Нижегородской области. Несчастный случай произошёл в микрорайоне Боталово-4. Об этом сообщили в региональной трудовой инспекции.

По предварительным данным, инцидент произошёл 21 сентября около 17:00 мск на улице Металлургов. Погибли двое сотрудников ООО «Вода Нижнего Новгорода».

Специалисты начали устанавливать обстоятельства случившегося. Им также предстоит определить причины гибели рабочих и проверить соблюдение требований охраны труда при проведении работ.

Ранее в Нижегородской области легковой автомобиль упал в заполненный водой карстовый провал. Происшествие случилось неподалёку от села Чулково Вачского округа. Водолазы обнаружили машину под водой и извлекли из салона тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения. Правоохранительные органы начали устанавливать обстоятельства произошедшего.