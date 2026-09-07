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Регион
Опубликовано 7 сентября, 16:01

Тела двоих мужчин обнаружили в канализационной яме под Ростовом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое мужчин погибли в канализационной яме в селе Новый Егорлык Ростовской области. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

Накануне местные жители обнаружили в сливной яме двух человек без признаков жизни и сообщили об этом экстренным службам. На место происшествия прибыли спасатели.

Для извлечения погибших специалисты использовали средства индивидуальной защиты, альпинистское оборудование и автомобильную лебёдку. Спасатели достали тела из ямы и передали их сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее в Таганроге обнаружили тела двух рабочих в люке канализационного коллектора, где они, предположительно, проводили ремонтные работы.

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Наталья Демьянова
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