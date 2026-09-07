Тела двоих мужчин обнаружили в канализационной яме под Ростовом

Двое мужчин погибли в канализационной яме в селе Новый Егорлык Ростовской области. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

Накануне местные жители обнаружили в сливной яме двух человек без признаков жизни и сообщили об этом экстренным службам. На место происшествия прибыли спасатели.

Для извлечения погибших специалисты использовали средства индивидуальной защиты, альпинистское оборудование и автомобильную лебёдку. Спасатели достали тела из ямы и передали их сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.