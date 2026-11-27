В Ростовской области спасатели обнаружили тела двух рыбаков, пропавших после опрокидывания моторной лодки во время шторма. Трагедия произошла на притоке Дона в районе посёлка Топольки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, трое мужчин отправились на рыбалку, однако из-за сильного ветра и высоких волн лодка перевернулась. Одному из участников происшествия удалось самостоятельно добраться до берега, двое других пропали.

В 22:15 спасатели Азовского района извлекли из воды тела мужчин 1994 и 1992 годов рождения. Поисковая операция завершилась.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.