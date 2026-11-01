В Хабаровском крае нашли тела двух пропавших рыбаков
Обложка © VK / ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Двух рыбаков обнаружили погибшими после опрокидывания лодки в Хабаровском крае. Ещё одного мужчину спасатели разыскивают в затоне Амура. О двух происшествиях сообщили в региональном управлении МЧС России.
Первая трагедия произошла в районе села Гвасюги в районе имени Лазо. По информации полиции, лодка с двумя мужчинами перевернулась на притоке реки Хор, возле устья реки Чукен. После этого рыбаки пропали.
На место прибыла поисково-спасательная группа из села Ракитное. Специалисты обнаружили тело 45-летнего мужчины и передали его полиции. Второго рыбака, которому было 34 года, нашли под скоплением деревьев и веток в реке. На момент сообщения МЧС спасатели занимались его извлечением.
Одновременно поиски развернулись в Амурске. Там возле ТЭЦ-1 пропал 49-летний член экипажа судна. По предварительным данным, мужчина мог упасть за борт в затоне реки Амур. Первоначальные поиски, которые проводили полицейские и команда судна, результатов не принесли.
К операции подключились спасатели из Комсомольска-на-Амуре. За сутки водолазы совершили пять погружений и обследовали 500 квадратных метров речного дна. Ещё около километра акватории и береговой линии осмотрели муниципальные спасатели. Местонахождение мужчины пока не установлено.
Обстоятельства опрокидывания лодки выясняют сотрудники полиции и следственных органов. Поиски пропавшего в Амурске продолжаются.
Ранее Life.ru сообщал, что 30 октября в Хабаровском крае двое детей погибли, провалившись под тонкий лёд вместе с матерью. Женщину удалось спасти. Ещё одна трагедия произошла 24 октября на Оби в Югре: после опрокидывания моторной лодки погибли трое мужчин, четвёртого спасли очевидцы. В тот же день у берегов Дагестана завершились поиски двух рыбаков, чья лодка перевернулась в Каспийском море.
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