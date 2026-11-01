Двух рыбаков обнаружили погибшими после опрокидывания лодки в Хабаровском крае. Ещё одного мужчину спасатели разыскивают в затоне Амура. О двух происшествиях сообщили в региональном управлении МЧС России.

Первая трагедия произошла в районе села Гвасюги в районе имени Лазо. По информации полиции, лодка с двумя мужчинами перевернулась на притоке реки Хор, возле устья реки Чукен. После этого рыбаки пропали.

На место прибыла поисково-спасательная группа из села Ракитное. Специалисты обнаружили тело 45-летнего мужчины и передали его полиции. Второго рыбака, которому было 34 года, нашли под скоплением деревьев и веток в реке. На момент сообщения МЧС спасатели занимались его извлечением.

Одновременно поиски развернулись в Амурске. Там возле ТЭЦ-1 пропал 49-летний член экипажа судна. По предварительным данным, мужчина мог упасть за борт в затоне реки Амур. Первоначальные поиски, которые проводили полицейские и команда судна, результатов не принесли.

К операции подключились спасатели из Комсомольска-на-Амуре. За сутки водолазы совершили пять погружений и обследовали 500 квадратных метров речного дна. Ещё около километра акватории и береговой линии осмотрели муниципальные спасатели. Местонахождение мужчины пока не установлено.

Обстоятельства опрокидывания лодки выясняют сотрудники полиции и следственных органов. Поиски пропавшего в Амурске продолжаются.