СК возбудил дело после гибели трёх человек при крушении лодки на Оби

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих мужчин при опрокидывании моторной лодки на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительным данным, судно столкнулось с подводным препятствием. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла ночью 24 октября в районе острова Софьяновский. Моторная лодка «Казанка», на борту которой находились четверо мужчин, перевернулась всего в 20 метрах от берега. Трое пассажиров погибли, а четвёртого удалось спасти очевидцам. Выживший получил травмы и обморожение, после чего его доставили в больницу. Информация о его нынешнем состоянии пока не приводится.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более человек.

Следователи выясняют обстоятельства столкновения с подводным препятствием и устанавливают, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации лодки.

Напомним, три человека погибли при опрокидывании моторной лодки на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего на борту находились четверо мужчин, одного из которых удалось спасти. Плавсредство перевернулось во время движения по реке, на помощь оказавшимся в воде людям пришли очевидцы, сумевшие спасти одного мужчину, а остальные трое погибли.