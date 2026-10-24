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Опубликовано 24 октября, 18:09

Три человека погибли при опрокидывании моторной лодки на Оби в Югре

Три человека погибли при опрокидывании моторной лодки на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего на борту находились четверо мужчин, одного из которых удалось спасти. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, плавсредство перевернулось во время движения по реке. На помощь оказавшимся в воде людям пришли очевидцы, сумевшие спасти одного мужчину.

Остальные трое погибли. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели двух рыбаков после опрокидывания лодки в Каспийском море у берегов Дагестана. Инцидент произошёл 20 октября неподалёку от посёлка Сулак. Тело первого мужчины обнаружили сразу, а поиски второго завершились спустя четыре дня, 24 октября.

Больше новостей о происшествиях на воде и поисково-спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Обложка © SHOT

Александра Мышляева
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