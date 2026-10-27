Ледяная вода, судороги и перевёрнутая лодка: В МЧС рассказали, как не погибнуть на осенней рыбалке

Осенняя рыбалка может закончиться трагедией даже для опытного рыбака. Холодная вода, сильный ветер и отсутствие спасательного жилета способны превратить обычный отдых в смертельную ловушку. О главных опасностях такого хобби и способах избежать беды Life.ru рассказал сотрудник МЧС Виталий Бойко.

По словам специалиста, самое важное правило — всегда надевать спасательный жилет перед посадкой в лодку. Даже если погода кажется спокойной, ситуация на воде может измениться за считаные минуты. Перед выходом также необходимо проверить исправность плавсредства, состояние клапанов и работу всех механизмов.

Ситуация может быть непредвиденной, внештатной, поэтому спасательный жилет на то и жилет, чтобы в случае опасности он мог спасти жизнь. Большая часть работы — это подготовка к рыбалке: нужно проверить плавсредство, посмотреть, все ли клапаны работают, открываются и закрываются. Виталий Бойко Сотрудник МЧС

Особенно опасно отправляться на рыбалку в сильный ветер или густой туман. Спасатель также призвал полностью отказаться от алкоголя, не приближаться к обрывистым берегам и внимательно следить за снастями, чтобы случайно в них не запутаться. Тем, кто собирается рыбачить вдали от населённых пунктов, необходимо заранее сообщить близким свой маршрут.

Главную угрозу осенью представляет падение в холодную воду. Если лодка перевернётся, намокшая одежда затруднит движения, а резкое охлаждение организма может вызвать судороги и быструю потерю сил. Без спасательного жилета самостоятельно выбраться на берег бывает крайне сложно.

Дополнительный риск возникает, когда человек отправляется рыбачить в одиночку. В случае происшествия рядом может не оказаться никого, кто сумеет помочь или вызвать спасателей.

«Осень не прощает нарушений правил и тех ошибок, которые летом могли бы пройти бесследно», — предупредил Бойко.

Ранее Life.ru сообщал о гибели рыбака в Карелии после опрокидывания лодки. Во время рыбалки на Кедрозере резко ухудшилась погода, из-за чего плавсредство перевернулось. Четверо мужчин оказались в воде примерно в ста метрах от берега. Одного из них спасти не удалось.