Двое туристов сорвались в 80-метровый каньон в Адыгее, один погиб

Один турист погиб, ещё один пострадал после падения с высоты около 80 метров в каньон реки в Адыгее. Трагедия произошла 24 октября в районе Сахрайских водопадов в Майкопском районе республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным спасателей, двое путешественников сорвались вниз во время пребывания в районе водопадов. Один из них получил смертельные травмы.

«К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении ведомства.

Второй турист выжил, однако самостоятельно выбраться из глубокого каньона не смог. Спасатели организовали эвакуацию пострадавшего с использованием специального троса. Мужчину удалось поднять из каньона и передать медикам. Обстоятельства падения устанавливаются.

Ранее в бангладешском Кокс-Базаре при пожаре в курортном комплексе Tuptup Resto & Resort погибли десять туристов. Деревянное здание загорелось утром 17 октября и почти полностью сгорело, спасатели извлекли из-под обломков тела десяти человек; ещё шесть пострадавших доставлены в больницу, среди погибших — члены одной семьи, включая ребёнка.