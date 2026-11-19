Владимир Путин и Си Цзиньпин появились на трёхсторонней встрече в Китае в галстуках красных оттенков, тогда как Дональд Трамп предпочёл ярко-синий.

Российский президент выбрал сдержанный тёмно-винный галстук с холодным пурпурным отливом. Аксессуар выполнен из ткани тонкого жаккардового плетения, которую Путин нередко предпочитает для официальных мероприятий.

Председатель КНР остановился на более насыщенном оттенке. Его галстук сочетал тёмно-розовые и алые тона, заметно выделяясь на фоне классического делового костюма.

Трамп же решил изменить привычной красной палитре. Ещё накануне американский президент появился на мероприятиях АТЭС в фирменном ярко-красном галстуке, который ассоциируется с Республиканской партией. Для переговоров 19 ноября он выбрал однотонный неоново-кобальтовый оттенок синего.

При этом оба цвета традиционно присутствуют в американской политической символике. Красный связан с республиканцами, а синий — с демократами, хотя выбор одежды сам по себе не свидетельствует о политическом послании.

Встреча трёх лидеров проходит в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее Life.ru публиковал видео встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС. Президенты пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами перед переговорами. Накануне они также пересеклись на торжественном приёме в Шэньчжэне.