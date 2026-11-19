Появилось видео встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае
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Life.ru публикует видео первой за более чем год личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами перед переговорами в китайском Шэньчжэне.
Появилось видео встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае. Видео © Life.ru
Как сообщал Life.ru, Путин и Трамп вновь пожали друг другу руки перед совместным фото во второй день саммита АТЭС. Предыдущий контакт двух президентов состоялся на приветственном приёме 18 ноября.
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