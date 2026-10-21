Двое военных ВСУ зарезали женщин во время застолья в Виннице

В украинской Виннице задержали двух военнослужащих по подозрению в убийстве женщин 46 и 47 лет. Преступление произошло вечером 20 октября во время застолья в квартире жилого дома. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители обнаружили тела 46-летней хозяйки квартиры и её 47-летней знакомой в доме на улице Алексея Береста в центре города. Обе женщины получили смертельные ножевые ранения в области шеи и туловища.

По версии следствия, погибшие проводили вечер в компании двух военнослужащих 30 и 38 лет. Участники встречи употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, после которого женщины получили смертельные ранения.

После нападения мужчины покинули квартиру. Сотрудники Винницкого районного управления полиции вместе с оперативниками уголовного розыска установили их личности менее чем за час. Обоих подозреваемых задержали в разных районах города.

Следователи выяснили, что один из военнослужащих самовольно оставил воинскую часть. При этом правоохранители пока не уточнили, когда именно он покинул место службы.

Действия задержанных квалифицировали как умышленное убийство двух человек, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Расследование ведёт следственное управление полиции Винницкой области под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Если суд признает мужчин виновными, им может грозить пожизненное лишение свободы.