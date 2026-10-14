СБУ задержала подозреваемого в убийстве пятерых военных ВСУ под Харьковом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Украине задержали подозреваемого в расстреле пятерых военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Об этом Служба безопасности страны сообщила в своём Telegram-канале.
Мужчину удалось разыскать в ходе совместной операции СБУ, Национальной полиции и Нацгвардии. Других подробностей не привели.
Ранее Life.ru сообщал о вооружённом нападении на военнослужащих ВСУ в Харьковской области. По данным украинской полиции, 13 октября неизвестный открыл огонь из автомата, убил пятерых человек и скрылся. Правоохранители начали расследование по статье об умышленном убийстве двух и более лиц. Позднее стали известны подробности произошедшего в селе Кутузовка. По информации СМИ, нападавший — сбежавший из плена боец ВС РФ — сначала застрелил одного бойца возле дома, а затем проник внутрь и продолжил стрельбу.
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