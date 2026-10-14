СБУ задержала подозреваемого в убийстве пятерых военных ВСУ под Харьковом

Ранее Life.ru сообщал о вооружённом нападении на военнослужащих ВСУ в Харьковской области. По данным украинской полиции, 13 октября неизвестный открыл огонь из автомата, убил пятерых человек и скрылся. Правоохранители начали расследование по статье об умышленном убийстве двух и более лиц. Позднее стали известны подробности произошедшего в селе Кутузовка. По информации СМИ, нападавший — сбежавший из плена боец ВС РФ — сначала застрелил одного бойца возле дома, а затем проник внутрь и продолжил стрельбу.