Военкор Котенок: Киев ответит за видео с отрезанными головами бойцов СВО

В украинских Telegram-каналах появились кадры предполагаемого надругательства над телами погибших российских военнослужащих. На записи, по словам военкоров Юрия Котёнка и Александра Коца, показаны тела бойцов в российской военной форме, четверо из которых обезглавлены. Журналисты отказались распространять шокирующее видео.

Котёнок сообщил, что запись датируется 2026 годом. По его предположению, увечья могли нанести уже после гибели военнослужащих. При этом место съёмки и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

«Нелюди. Зачтётся. Без срока давности», — написал военкор, призвав другие информационные каналы не публиковать подобные кадры.

На появление записи отреагировал и Александр Коц. Он обратил внимание, что тела лежат вдоль сельской дороги, а на рукавах военной формы видны белые повязки. Журналист также подчеркнул, что неизвестно, в какой момент погибшим нанесли увечья.

«Не знаю, отрезали им головы живым или уже мёртвым», — отметил Коц.

Военкор вспомнил другие эпизоды предполагаемых преступлений против российских военнопленных, кадры которых распространялись в первые месяцы СВО. В частности, он упомянул события в Малой Рогани под Харьковом и Макеевке, российские военнослужащие подвергались жестокому обращению и были убиты после сдачи в плен.

Отдельно Коц остановился на событиях в курском селе Русское Поречное. Журналист напомнил о гибели 22 мирных жителей и показаниях украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, осуждённого на пожизненное заключение за совершённые преступления.

По мнению Коца, распространение подобных видеозаписей может быть направлено на запугивание российских военнослужащих. При этом журналист считает, что публикация таких материалов способна вызвать негативную реакцию и за пределами России. Он также вспомнил слова бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, который ещё в 2022 году призывал не распространять кадры с пленными из-за возможной реакции западных партнёров.

Ранее российский военнослужащий, вернувшийся из плена, рассказал об использовании пленных ВС РФ для опасных заданий под угрозой дистанционного подрыва. По его словам, украинские военные закрепляли на пленниках взрывные устройства и заставляли их приближаться к российским позициям. Самому бойцу удалось предупредить сослуживцев об опасности. О похожих случаях рассказывал командир штурмового отряда группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров. По его данным, первый такой эпизод зафиксировали ещё в конце лета.