Пытали российских пленных: Мобилизованный в ВСУ убил пятерых сослуживцев

Пятеро военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ были убиты в посёлке Момотово Харьковской области. По данным российских силовых структур, расправу устроил принудительно мобилизованный украинец, после чего он скрылся.

Как утверждает собеседник ТАСС, погибшие военнослужащие удерживали в населённом пункте российских пленных, допрашивали их и применяли пытки.

«В посёлке Момотово боевики 72-й отдельной мехбригады ВСУ удерживали российских пленных, где проводили с ними допросы и пытки», — рассказал источник агентства.

По его информации, стрелявший не хотел отправляться под Волчанск.

Ранее украинская прокуратура сообщала о расследовании убийства пяти военнослужащих в Харьковской области. Среди рассматриваемых версий Киев называл возможную причастность «российской ДРГ», однако подчёркивал, что следствие проверяет несколько вариантов произошедшего.

До этого украинская полиция сообщала, что 13 октября неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военных, после чего скрылся.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае расправы между украинскими военнослужащими. Пленный боец ВСУ утверждал, что во время перехода через лес солдаты открыли огонь по собственному командиру. По его словам, погибшего похоронили прямо на месте.