Двое взрослых и 14-летняя девочка пострадали при атаках ВСУ по Белгородчине

Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак беспилотников, среди пострадавших оказалась 14-летняя девочка. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В посёлке Пролетарский Ракитянского округа подросток получила акубаротравму после взрыва боевой части БПЛА. Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу.

Ещё один удар пришёлся по посёлку Октябрьский Белгородского округа. В результате взрыва FPV-дрона женщина получила осколочные ранения рук и ног, её состояние оценивается как тяжёлое.

«В Белгородском округе в посёлке Октябрьский в результате взрыва FPV-дрона у женщины осколочные ранения рук и ног», – сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, беспилотник атаковал автомобиль возле села Хотмыжск в Борисовском округе. Женщина получила множественные осколочные ранения и также находится в тяжёлом состоянии, медики доставляют её в областную клиническую больницу. Специалисты продолжают оказывать помощь пострадавшим и уточнять последствия атак.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области после атак ВСУ погиб местный житель, ещё один человек получил ранения. Удары пришлись по автомобилям и частному дому в нескольких населённых пунктах региона.