ВСУ взорвали машину с водителем и атаковали частный дом в Белгородской области

В результате атак ВСУ по Белгородской области погиб один человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда помощи. Машина получила повреждения.

Кроме того, в населённом пункте после удара FPV-дрона пострадал ещё один автомобиль. В селе Красный Октябрь взрыв беспилотника рядом с частным домом привёл к повреждению окон.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения рук, после чего бойцы подразделения «Орлан» доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи пострадавшего планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство также оказалось повреждено в результате удара.

Ранее Life.ru писал о том, что при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородском округе погиб мужчина, а его жена получила ранения. Удар пришёлся по машине в посёлке Октябрьский, транспорт полностью выгорел.