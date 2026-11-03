Два 18-летних жителя Красноярского края пытались за деньги вывести из строя оборудование Красноярской железной дороги. Один из них должен был поджечь релейный и батарейный шкафы, второй помогал фиксировать подготовку на телефон. Красноярский краевой суд назначил им восемь и пять лет лишения свободы, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Попытка диверсии произошла в конце июля 2025 года в Октябрьском районе Красноярска. По данным следствия, молодой человек получил задание через интернет от неизвестного лица. Перед этим он прошёл обучение для совершения диверсий. За повреждение железнодорожного оборудования ему полагалось денежное вознаграждение.

Второй участник не должен был непосредственно поджигать объекты: его роль заключалась в аудио- и видеозаписи подготовительных действий. Для этого он предоставил свой мобильный телефон. Судебное разбирательство завершилось обвинительным приговором. Организовать поджог подсудимым не удалось, однако их действия, по оценке суда, создали угрозу безопасности железнодорожного транспорта.

Первый фигурант получил восемь лет колонии общего режима. Его знакомого приговорили к пяти годам заключения. Оба преступления совершили до достижения 18-летия. Деньги, полученные за выполнение задания, суд постановил конфисковать в доход государства.

Ранее в Забайкалье 23-летнего администратора Telegram-группы приговорили к девяти годам колонии за оправдание нацизма, терроризма и призывы к экстремизму. Молодой человек публиковал запрещённые материалы в открытом сообществе. Осуждённый распространял сообщения, в которых положительно оценивал преступления нацистской Германии и деятельность запрещённых украинских вооружённых формирований.